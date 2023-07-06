تامر هجرس: مش عارف الفورمة هتكمل معايا لغاية ما أكبر ولا لأ؟

قال الفنان تامر هجرس، إن ممارسة الرياضة باستمرار، من أهم الأسباب التي تجعله يحافظ على لياقته البدنية، ودائمًا ما ينصح بها من حوله خصوصًا وأن الرياضة تجدد الحياة وبمثابة علاج لكثير من الأمراض وتساعد على التخلص من الطاقة السلبية، معربًا عن أمنيته في أن يظل محافظًا على هذه اللياقة مع التقدم في العمر مستقبلًا، وذلك حسب تصريحاته لـ«الوطن».

فورمة تامر هجرس

وعن متابعة تعليقات الشباب على السوشيال ميديا حول «الفورمة» الخاصة به، قال تامر هجرس، إنه بالفعل يتابع مثل هذه التعليقات، مضيفًا: «لكن مش عارف الفورمة دي هتكمل معايا لحد إمتى؟ الواحد بيكبر كل شوية ويعجّز والموضوع يكون أصعب».

اللجوء للرياضة للتخلص من الصداع النصفي

واستطرد بقوله: أنا دائمًا أقول الجسد نعمة من ربنا ولا بد أن نحافظ عليه صحيًا، وبدأت رياضة لعلاج الصداع النصفي الذي كنت أعاني منه كثيرًا، وكنت دائمًا أركز ألا يمر يوم دون ممارسة الرياضة بحيث الدورة الدموية تشتغل بطريقة أفضل، كذلك والدتي دائمًا ما أشجعها يوميًا على ضرورة لعب رياضة، وما شاء الله متقدمة في العمر وما زالت تواظب على ذلك.

فيلم شوجر دادي

وعاد تامر هجرس إلى السينما بعد غياب نحو 4 سنوات من خلال فيلم شوجر دادي، والذي تم عرضه بالسينما منذ نحو 5 أسابيع وحقق إيرادات تقدر بنحو 7 ملايين جنيه، وشاركه البطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.