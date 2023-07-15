تامر هجرس يوجه رسالة لابنته في حفل تخرجها: أعتز بخطواتك دائما

احتفل الفنان تامر هجرس، بتخرج ابنته وانهاء دراستها الجامعية، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، من خلال نشر صورة تجمعه وعائلته التي تضم زوجته وابنتيه تمارا وتالا، معبرًا عن سعادته وفخره الدائم واعتزازه بكل خطوات ابنتها.

ووجّه تامرهجرس، رسالة إلى ابنته في حفل تخرجها عبر حسابه بـ«إنستجرام»، بتأكيده أنه سعيد جدًا بابنته الصغيرة التي كبرت أمامه، متمنيًا أن تظل دائمًا متفوقة في حياتها كطبيعتها المشرقة والمميزة.

فيلم «شوجر دادي»

وعرض مؤخرًا بدور العرض السينمائي فيلم شوجر دادي، وشارك تامر هجرس في بطولته أمام ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني ومصطفى غريب ومي الغيطي وفرح الزاهد ومحمد محمود والراقصة جوهرة، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

عودة للسينما بعد غياب 4 سنوات

وحقق فيلم «شوجر دادي» إيرادات تتجاوز 8 ملايين جنيه، وكان بمثابة عودة للفنان تامر هجرس إلى السينما، بعد غياب استمر نحو 4 سنوات منذ آخر ظهور له في فيلم الديزل بطولة محمد رمضان.