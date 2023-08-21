نقيب المحامين يفتتح مكتب حجز تذاكر القطارات بالنقابة العامة لخدمة الأعضاء

افتتح عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، مكتب حجز تذاكر قطارات السكة الحديد للوجهين القبلي والبحري، بقاعة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، حتى يتمكن المحامون من حجز تذاكر القطارات على كافة خطوط الهيئة، من مقر النقابة العامة برمسيس.

ويأتي هذا في إطار الجهود التي يبذلها الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، لخدمة المحامين، إذ تعاقدت النقابة العامة للمحامين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لافتتاح مكتب لها داخل مبنى النقابة العامة بشارع رمسيس.

وجاء التعاقد بمجهودات الأستاذ محمد القطيطي، عضو مجلس النقابة العامة، والأستاذ فخري الهمامي، المحامي، الذي أنهى كافة الإجراءات الخاصة بالتعاقد، تحت إشراف الأستاذ عبد الحليم علام، الذي كلف الزميل المحامي بإنجازه والتعاقد على الخدمة المقدمة للسادة المحامين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

خطوة إيجابية لخدمة المحامين

يأتي هذا التعاقد في ظل السياسة الرشيدة التي يسير عليها النقيب العام عبدالحليم علام، للتيسير على السادة المحامين وأسرهم على مستوى الجمهورية، ويعد وجود مكتب لحجز تذاكر القطارات بالنقابة العامة، خطوة إيجابية تعود بالنفع على السادة المحامين، وفق بيان للنقابة.

ويعمل مكتب حجز القطارات طوال أيام الأسبوع، وخلال أيام العطلات الرسمية، والأعياد، من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الثالثة عصرًا، طبقًا للقواعد.