نقيب المحامين يشكل لجنة لاستكمال إنشاءات تطوير الأندية 

أعلن عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، تشكيل لجنة لاستكمال إنشاءات تطوير الأندية في «المنيا الجديدة، ورأس البر، وطلخا، والجيزة».

وقال النقيب العام: «استكمالًا للمسيرة، ورغبة في بناء نادي في كل نقابة فرعية، ونظرًا لوجود أندية معطلة، ومتوقف فيها البناء منذ سنوات عديدة، وبداية بنادي المحامين الكائن في مدينة المنيا الجديدة، قررنا تشكيل لجنة لسرعة إنهاء كل الإجراءات؛ تمهيدًا لطرح أرض النادي في مناقصة علنية، لبنائه على غرار نادي جليم بالإسكندرية، وذلك في خلال هذا العام».

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وأكّد نقيب المحامين: «سنفتح ملف المدن السكنية خلال الفترة القادمة، مثل مدينة برج العرب الـ55 فدانًا، وإقامة مستشفى في برج العرب ومستشفى في 6 أكتوبر، على أن تكون هناك مستشفى في كل مدينة سكنية للمحامين، مع أندية مجاورة لها»، موضحًا أنَّه تمّ الاتفاق مع مجلس نقابتي شمال وجنوب الجيزة على أن يتمّ البدء في صيانة وتجهيز نادي 6 أكتوبر على أعلى مستوى نهاية الشهر الجاري.

وكان نقيب المحامين، أكّد أنَّ النقابة اتبعت خطة خلال الفترة الماضية لترشيد الإنفاق، وتجفيف بؤر الفساد داخل النقابة، نتج عنها توفير 274 مليون جنيه في 6 أشهر، مشيرًا إلى أنّ هذا المبلغ تمّ توفيره برغم من شراء أرض لنادي المحامين في سوهاج على مساحة 3 أفدنة، ومقر للمحامين بطنطا بمبلغ 7 ملايين جنيه تمّ دفعها بالكامل، والانتهاء من أعمال تشطيبات مصيف جمصة والذي يتكون من 7 عمائر تتضمن 76 شقة فندقية على أعلى مستوى، وافتتاح فندق المحامين ببورسعيد.