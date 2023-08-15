نقيب المحامين يوافق على زيادة قيمة مساهمة صندوق التكافل للمشتركين

وافق عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب على زيادة قيمة مساهمة صندوق التكافل للمشتركين فيه، وذلك بعد الدراسة الإكتوارية، والتي أفادت بالآتي:

- زيادة قيمة مساهمة الصندوق في حالة الوفاة والعجز إلى 30 ألف خلال الثلاث سنوات الأولى من الاشتراك بالصندوق بدلاً من 10 آلاف في اللائحة القديمة.

- بداية من السنة الرابعة يتم الصرف بحد أدنى 40 ألف جنيه، وأقصى 70 ألف جنيه حسب مدة اشتراك كل عضو، بدلاً من 30 ألف في اللائحة القديمة.

- زيادة ميزة بلوغ سن المعاش عن كل سنة اشتراك إلى 1700 جنيه بدلاً من 1500 جنيه.

- الاشتراك للأعضاء حتى سن 32 عاما، غير ملزم بسداد أي رسم عضوية، على أن تطبق الرسوم بداية من سن 33 عاما طبقاً للجدول المرفق.

وكان نقيب المحامين، كلف محمد نجيب عضو مجلس النقابة العامة، بمهمة الإشراف على صندوق التكافل، وإعداد تقرير لزيادة قيمة مساهمة الصندوق للأعضاء المشتركين.

جدير بالذكر أنَّ صندوق التكافل يهدف إلى تحقيق التضامن والتكافل والتلاحم بين المحامين لمواجهة الأعباء التي تتزايد ببلوغ السن الذي يتقاعد فيها عن العمل والكسب أو بوفاته وفقدان الأسرة لعائلها.