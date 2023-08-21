أش أ: الصين تحتج على «تشويه صورتها» خلال اجتماع كامب ديفيد

احتجت الصين على ما وصفته بـ«تشويه صورتها» من جانب الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي في كامب ديفيد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين- في مؤتمر صحفي- إن الصين قدمت احتجاجات شديدة إلى الأطراف المعنية بشأن قيام قادة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بـ«تشويه صورة الصين ومهاجمتها» خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي في كامب ديفيد، بحسب الموقع الرسمي لشبكة (سي جي تي إن) الصينية.

قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي سبب الخلاف

وأضاف وانج: «قام قادة الدول الثلاث بتشويه سمعة الصين ومهاجمتها بشأن قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي في اجتماع كامب ديفيد، وتدخلوا بشكل صارخ في الشئون الداخلية للصين، وانتهكوا بشكل خطير المعايير الأساسية الدولية».

وأشار إلى أن الصين تعرب عن استيائها الشديد لهذا الأمر، وقد قدمت احتجاجا صارمًا للأطراف المعنية.