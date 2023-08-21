بعد ارتفاع الإصابات.. الصين تتخوف من انتشار المتحور الجديد EG.5

كشفت وسائل إعلام صينية عن انتشار المتحور الجديد EG.5 في عدد من المدن بالدولة، وإصابة العديد من المواطنين، مشيرة إلى بدء الموجة الثالثة من فيروس كورونا بالبلاد، حسبما ذكرت صحيفة «ساوث شينا مورنينج بوست» الصينية.

انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا في الصين

وقال خبير أمراض معدية في الصين، بينج جي، إنه لاحظ ارتفاعا في عدد الاصابات بفيروس كورونا بمقاطعة جوانجدونج الصينية، ما يوحى إلى بدء الموجة الثالثة من فيروس كورونا بالبلاد.

وأضاف أن السبب الرئيسي لهذه الزيادة أن بعض الأفراد الذين أصيبوا بكورونا من قبل قد عانوا من انخفاض في مناعتهم ضد الفيروس بمرور الوقت، مشيرا إلى أن الفيروس سيستمر في التسبب في موجات جديدة من العدوى، تحديدا مع ظهور المتحور الجديد EG.5 الذي قد يزيد من حالات الإصابة بقيروس كورونا.

بدء الموجة الثالثة من فيروس كورونا في الصين

قالت سلطات مكافحة الأمراض في مدينة فوشان في جوانجدونج، خلال الساعات القليلة الماضية، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا EG.5 سيطرت على عدد كبير من الحالات في المدينة، وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية منشورات ببدء الموجة الثالثة حيث أصبحت السلالة الجديدة من فيروس كورونا EG.5 موضوعًا رائجًا بين المتابعين.

ووفقًا للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، انخفض معدل الإصابة بفيروس كورونا في نهاية شهر مايو الماضي، ووصل إلى مستوى منخفض بلغ 12% في منتصف شهر يوليو، ولكنه شهد بعد ذلك ارتفاعا ملحوظا خلال شهر أغسطس، وهذا يعكس الاتجاه العالمي لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث قالت منظمة الصحة العالمية، إن كان هناك 1.5 مليون حالة جديدة على مستوى العالم في الفترة من 10 يوليو إلى 6 أغسطس، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 80 % مقارنة بالشهر السابق.

السلالة الجديدة لفيروس كورونا

يذكر أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا وهي المتحور الفرعي من أوميكرون EG.5 جرى اكتشافها لأول مرة في فبراير، وتمتلك تلك السلالة عدد كبير من الطفرات قد تساعدها على التهرب من الأجسام المضادة التي طورها الجهاز المناعي للإنسان استجابة للقاحات السابقة، ووصل معدل الانتشار العالمي لـها في منتصف شهر يوليو إلى 17.4 % مقارنة ب 7.6% خلال شهر يونيو الماضي.