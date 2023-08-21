وزير الخارجية البريطاني يزور الصين في نهاية أغسطس الجاري

قالت مصادر مطلعة إن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي من المقرر أن يزور الصين في نهاية الشهر الجاري، في رحلة طال انتظارها تسعى إلى استقرار العلاقة المضطربة التي غرقت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وكان من المتوقع أن يزور وزير الخارجية البريطاني الصين في نهاية يوليو الماضي، لكن الرحلة لم تتحقق حيث أعلنت الصين الاستبدال غير المتوقع لنظيره تشين فانغ بوزير الخارجية الصيني السابق والدبلوماسي المخضرم وانغ يي.

وكان تشين قد اختفى لأكثر من شهر قبل أن يجرى استبداله في 25 يوليو المنصرم ، مع عدم توضيح تفاصيل إقالته من قبل الحكومة الصينية، ولم يظهر علنا ​​منذ أواخر يونيو 2023.

من المتوقع أن تستغرق زيارة وزير الخارجية البريطاني يومين فقط

وقال أحد المصادر إنه من المقرر أن تهبط طائرة وزير الخارجية البريطاني في العاصمة الصينية بكين يوم 29 أغسطس، وقال المصدران الآخران إن الرحلة كانت متوقعة قرب نهاية الشهر دون تحديد مواعيد، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تستغرق الرحلة يومين فقط، وجرى تقليصها من الخطة الأصلية، بحسب أحد المصادر لـ«رويترز».