  رئيس جامعة حلوان يطلق شعلة أسبوع الشباب

شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اليوم، انطلاق فعاليات شعلة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر والمقرر عقده بالجامعة في سبتمبر 2023؛ إذ جرى استقبال فريق مهرجان انتقال الشعلة واستلام علم الأسبوع واستلام الشعلة وإعطاء إشارة البدء بالانطلاق.

وعقب ذلك انتقلت الشعلة من أمام مبنى رئاسة الجامعة إلى كليات الطب والحاسبات والذكاء الاصطناعي والحقوق والتربية.

ويكون مسار الشعلة بكليات الجامعة يوم الثلاثاء المقبل بكلية التمريض والعلوم والتجارة والآداب، و27 أغسطس بكليات الفنون الجميلة والتربية الموسيقية والتربية الفنية، 30 أغسطس في كليات الصيدلة وهندسة حلوان، ويوم الخميس 31من الشهر نفسه بكليات التربية الرياضية بنات والسياحة والفنادق والاقتصاد المنزلي، والأحد 3 سبتمبر بكليات التكنولوجيا والتعليم وهندسة المطرية، و4 سبتمبر بكليات الفنون التطبيقية والتربية الرياضية بنين، 5 سبتمبر، وكلية الخدمة الاجتماعية.

جدول انطلاق شعلة أسبوع الجامعات

وتنطلق شعلة الأسبوع إلى الجامعات طبقا للجدول التالي:

23 أغسطس في جامعة أسيوط.

24 أغسطس في جامعة المنياز

28 أغسطس في جامعة الزقازيق.

29 أغسطس في جامعة قناة السويس.

4 سبتمبر في جامعة القاهرة.

5 سبتمبر في جامعتي المنوفية والمنصورة.

6 سبتمبر في جامعة كفرالشيخ.

وعقدت فعاليات إطلاق شعلة أسبوع شباب الجامعات من جامعة حلوان بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

وأقيمت مراسم تدشين شعلة أسبوع شباب الجامعات بتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب برئاسة محمد جاد وبإشراف أسامه خير، وتنفيذ فريق مهرجان الشعلة الدكتورة رحمة فوزي، والدكتور محمود رشاد، والدكتور مصطفى رزق، وبهاء عبد القادر، ومحمود قاسم.