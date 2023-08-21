إيهاب توفيق وعزيز مرقة.. نجوم لأول مرة في مهرجان القلعة للموسيقى

أيام قليلة وينطلق مهرجان القلعة للموسيقى والغناء والذي يقام سنويا في قلعة صلاح الدين بالقاهرة، والذي يتضمَّن هذا العام 15 يوما شاملا عشرات الحفلات الغنائية.

عزيز مرقة لأول مرة في مهرجان القلعة

تتميز الدورة الجديدة من المهرجان المقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبل الموافق الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري بمشاركة عدد من الفنانين لأول مرة بالمهرجان يأتي على رأسهم الفنان اللبناني الكبير وليد توفيق الذي سيقدم خلال حفله عددا كبيرا من أغنياته الشهيرة منها انزل يا جميل على الساحة وتيجي نقسم القمر.

كما سيشارك لأول مرة أيضا الفنان الأردني عزيز مرقة الذى قدم عددا وافرا من الحفلات الغنائية الناجحة فى مصر طيلة السنوات الماضية وبالتحديد فى ساقية الصاوي

مواعيد حفلات مهرجان القلعة 2023

وتقام حفلات مهرجان القلعة 2023، يوميا خلال المدة المحددة له، ويكون الحفل الأول في تمام الساعة الثامنة بينما يقام الحفل الثاني في نفس اليوم في تمام الساعة العاشرة.