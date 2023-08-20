رئيس الأوبرا: 60 جنيها سعر تذكرة مهرجان القلعة.. وعزيز مرقة يشارك لأول مرة

أكد الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، انطلاق مهرجان القلعة يوم الجمعة المقبل، موضحا أنه سيقوم بإتاحة الفرصة لكل الشرائح العمرية والاجتماعية من الجمهور، وأوضح كل أيام المهرجان ستكون مميزة، مشيرا إلى أنه سيتم بيع تذاكر المهرجان من خلال أكشاك البيع، وسعر التذاكر سيكون مرتبطا بسعر دخول القلعة وهو 60 جنيها مع وجود استثناءات للأطفال من أجل إتاحة الفرصة لهم للاستماع إلى فعاليات المهرجان.

الفنان مدحت صالح سيفتتح الفعاليات

وأضاف «داغر»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفنان مدحت صالح سيفتتح فعاليات المهرجان، الذي يشهد حفلات لنجوم كبيرة مثل هاني شاكر ومحمد محسن وهشام عباس، فايا يونان والفنانة سيمون وفرقة وسط البلد وعزيز مرقة ووليد توفيق اللذين يشاركان لأول مرة.

مهرجان القلعة عيد

وتابع: «هذا المهرجان بالنسبة لنا كمنظمين يعتبر عيدا، لأننا نقابل أجمل جمهور، حيث لا نقابل هذا الجمهور إلا في القلعة»، مشيرًا إلى أن المهرجان يتميز بالتنوع الموسيقى، موضحا أن المهرجان يهدف إلى تنمية وتطوير الحس الفني، ولفت إلى أن فعاليات المهرجان تضم مجموعة من العروض الفنية الثرية والمتنوعة التي تليق بعراقة المهرجان والمكانة الثقافية والفنية لدار الأوبرا المصرية.