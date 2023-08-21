جدول حفلات مهرجان القلعة 2023.. البداية لعز الأسطول والختام لعمر خيرت

يحظى مهرجان القلعة 2023، للموسيقى والغناء في دورته الـ31 باهتمام كبير من الجمهور، حيث يترقب إقامته خلال الأيام المقبلة، لحضور الحفلات المفضلة بالنسبة لهم، حيث يشارك فيه كبار نجوم الغناء والموسيقى، لذا يهتمون بمعرفة جدول حفلات مهرجان القلعة 2023.

حفلات مهرجان القلعة 2023

تقام حفلات مهرجان القلعة 2023، على مدار 15 يومًا على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي، بطريق صلاح سالم، خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل، وتباع التذكرة بسعر 60 جنيه لليوم الواحد، الذي يتضمن حفلتين غنائيتين، لافته إلى أن المهرجان يقام.

جدول حفلات مهرجان القلعة 2023 باليوم

وفيما يتعلق جدول حفلات مهرجان القلعة 2023، فإنه يكون على النحو التالي:

- بداية الحفلات في اليوم الأول، للمطرب عز الأسطول وفرقته، يليه فقرة للفنانة نسمة محجوب.

- اليوم الثاني 25 أغسطس حفلة لـ مجموعة التشيللو State of Harmony، والحفلة الثانية للمطربة فايا يونان.

- اليوم الثالث 26 أغسطس: حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني، وحفل فريق وسط البلد.

- اليوم الرابع 27 أغسطس: حفل المطربة نادية مصطفى، يليها حفل للفنان هاني شاكر.

- اليوم الخامس 28 أغسطس: حفل الفنانة سيمون يليها حفل المطرب هشام عباس.

- اليوم السادس 29 أغسطس: حفل المطربة منى بوركهارد وفرقتها يليها حفل المطرب مصطفى حجاج.

- اليوم السابع 30 أغسطس: حفل الفنان مصطفى شوقي يليه حفل الفنانة غالية بن علي.

- اليوم الثامن 31 أغسطس: حفل نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة محمد الموجي يليه حفل المطرب الكبير علي الحجار.

- اليوم التاسع 1 سبتمبر: حفل كورال كلية التربية الموسيقية يليه حفل الفنان عزيز مرقة.

اليوم العاشر 2 سبتمبر: حفل الفنان سعيد الأرتيست يليه حفل الفنان وليد توفيق.

- اليوم الحادي عشر 3 سبتمبر: حفل الفنان هشام خرما يليه حفل الفنانة لينا شاماميان.

- اليوم الثاني عشر 4 سبتمبر: حفل المنشد أحمد العمري يليه حفل الشيخ ياسين التهامي.

- اليوم الثالث عشر 5 سبتمبر: حفل الفنانة عبير نعمة يليه الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

- اليوم الرابع عشر 6 سبتمبر: حفل للفنانة نسمة عبد العزيز يليها حفل الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عامر.

- اليوم الخامس عشر، 7 سبتمبر: حفل فرقة دولية وكورال مركز تنمية المواهب، يليه حفل الفنان عمر خيرت مع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة ناير ناجي.

مواعيد حفلات مهرجان القلعة 2023

وتقام حفلات مهرجان القلعة 2023، يوميا خلال المدة المحددة له، ويكون الحفل الأول في تمام الساعة الثامنة بينما يقام الحفل الثاني في نفس اليوم في تمام الساعة العاشرة.