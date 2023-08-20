حفلات مهرجان القلعة 2023.. اعرف موعد الانطلاق وسعر التذكرة للجمهور

تستعد قلعة صلاح الدين الأيوبي، خلال الأيام القلية المقبلة، لاستضافة فعاليات حفلات مهرجان القلعة 2023 في دورته الـ31، خلال الفترة من يوم 25 أغسطس 2023، وحتى 7 سبتمبر المقبل، وينتظر كثيرون تلك الحفلات التي يشارك فيها كبار النجوم.

أسعار تذاكر حفلات مهرجان القلعة 2023

وتنظم دار الأوبرا المصرية حفلات مهرجان القلعة 2023، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، ويقدم الحفلات مجموعة من ألمع نجوم الغناء، على مدار 14 يوما، قبيل بدء العام الدراسي الجدد، وبأسعار تذاكر رمزية وموحدة للجميع، إذ تبلغ 60 جنيها، ويمكن حجزها من شباك تذاكر القلعة في نفس يوم الحفل.

قنوات المتحدة تذيع حفلات مهرجان القلعة 2023

كما تذيع قنوات الشركة المتحدة فعاليات حفلات مهرجان القلعة 2023، عبر شبكة قنوات الحياة، لإتاحة الفرصة للجميع للاطلاع على الفنون الجادة وتنمية وتطوير الحس الفني، حيث تشمل الفاعليات مجموعة من العروض الفنية الثرية والمتنوعة التي تليق بعراقة المهرجان والمكانة الثقافية والفنية المتفردة لدار الأوبرا المصرية.

مواعيد حفلات مهرجان القلعة 2023

ويقام بمهرجان القلعة 2023، حفلان متتاليان على مسرح المحكى إلى جانب حفل يستضيفه مسرح خارجي، ويقدم ألوانا إبداعية وغنائية تناسب أذواقا مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، فضلاً عن مشاركة نجوم التسعينيات، ويبدأ الحفل الأول بمهرجان القلعة يوم 25 أغسطس الساعة الثامنة مساء ويقام حفل آخر الساعة العاشرة مساء.

برنامج حفلات مهرجان القلعة 2023

ويشمل برنامج مهرجان القلعة 2023 في دورته 31، عروضا لكل من: «عز الأسطول، نسمة محجوب، فايا يونان، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، غالية بن على، هشام خرما، لينا شاماميان، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبدالعزيز، منى بوركهارد، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي».

نجوم التسعينيات

ومن نجوم التسعينيات: «نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، على الحجار، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، وليد توفيق، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي».

عروض الفرق الدولية

إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والفرق المصرية مثل: «كورال كلية التربية الموسيقية، كورال مركز تنمية المواهب، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، أوركسترا القاهرة السيمفوني، مجموعة التشيللو state of hermony، فريق وسط البلد».