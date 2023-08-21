خالد الجندي: الإنسان كان له وجود في عالم الأرواح قبل الدنيا (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الإنسان كان له وجود في عالم الذر قبل وجوده في الدنيا، مضيفا: «اوعى تفتكر إن لقاءك في الدنيا، إنما كان في وجود لك فعليا في الحياة قبل هذه الحياة، وهو عالم الذر، حيث الأرواح ولا أجساد، كل الأرواح دي غرز فيهم العقيدة، ولما جاءوا الدنيا كل هم الشيطان ينسيهم العقيدة».

الجندي: وجود الإنسان الأول بدأ في عالم الذر

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين، أن وجود الإنسان كان عبارة عن أرواح وليس أجسادا، موضحا أن العقيدة تواجدت على عالم الذر.

وأشار إلى أن هناك انقساما حول بداية وجود الإنسان في عالم الذر، بين مولده مؤمنا أو مرتدا ثم إيمانه أو مولده وتنتابه أفكار الردة والشرك لكنه يمضي في طريق الإيمان.

الأرواح جنود مجندة

ولفت عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن الإخاء بين المهاجرين والأنصار كانت دليلا على هذا التلاقي.