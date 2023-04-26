قناة الناس تنشر دعاء جديدا: «يا الله أنت الوجود.. فلا تُضيعني»

نشرت قناة الناس عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك» منشورا جديدا تضمن دعاءً.

وكتبت الصفحة الرسمية لقناة الناس «ها أنا يا الله، أُفلتُ يدي من كل تفاصيلي ضعفًا وتعبًا، أُرخي يدي من الدنيا وما عليها، فلك الأمر كله، أدعوك فلا أكفُّ عن الدعاء، أنا المحتاج وأنا المشكلة وأنا المسألة وأنا العدم، وأنت الوجود.. فلا تُضيعني».

وانطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.