انهيار جزئي لمنزل بقرية طنبدي بالمنوفية دون خسائر في الأرواح

شهدت قرية طنبدي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، انهيارا جزئيا لمنزل دون خسائر في الأرواح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

انهيار جزئي لمنزل في طنبدي بالمنوفية

ونشرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، بيانا حول واقعة انهيار منزل في قرية طنبدي، جاء فيه «انهيار عقار بقرية طنبدي التابعة للوحدة المحلية ببخاتي حيث تم التوجه للمنزل المنهار وهو على مساحة 40 مترا ولا توجد خسائر بالأرواح، وتم إخلاء المنزل على الفور حفاظاً على المواطنين وجارٍ اتخاذ اللازم من قبل الوحدة».

التعامل الفوري مع انهيار منزل في المنوفية

وأضافت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، أنه تم التعامل الفوري طبقاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مع أي أزمات أو مخاطر تهدد الصالح العام، حيث قامت سامية جبريل نائب رئيس المركز والمدينة بالانتقال على الفور لمتابعة أحداث انهيار العقار بقرية طنبدي التابعة للوحدة المحلية ببخاتي.

وأكد السيد عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، على ضرورة التصدي لأي أزمات أو مخاطر تواجه المواطنين، وأن العمل مستمر للتواصل مع أي عقبات والعمل على حلها فورا، بناء على التكليفات الصادرة من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.