أشرف زكي: الوجود في مدينة السحر والجمال فرصة عظيمة لعمل مهرجان الدراما

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل مهرجان الدراما بالعلمين الجديدة، معتبرًا أن الوجود في مدينة السحر والجمال فرصة عظيمة لعمل مهرجان الدراما.

أشرف زكي: من المهم أن نعرف بلدنا بشكل جيد

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أنه من المهم أن نعرف بلدنا بشكل جيد وأن نسوق لها جيدًا ونروج لها، مؤكدًا أننا لسنا أقل من مهرجان كان أو فينيسيا وباقي المهرجانات الكبيرة.

ووصف أشرف زكي مدينة العلمين الجديدة بالمكان الساحر، مؤكدًا أن المكان رائع ويليق بمكانة مصر التي تستحقها منذ زمن طويل.

أشرف زكي: التسابق في مهرجان الدراما لن يكون بين مسلسلات رمضان فقط

وأشار إلى أن التسابق في مهرجان الدراما لن يكون بين مسلسلات رمضان فقط ولكن بين كل المسلسلات التي تم تقديمها طوال العام، مؤكدًا أنه سيكون هناك جوائز باسم الجمهور، الذي يشارك في اختيار 6 جوائز لأحسن ممثل دور أول وأحسن ممثل دور ثاني وأحسن ممثلة دور أول وأحسن ممثلة دور ثاني وأحسن مخرج وأحسن وجه جديد شباب وفتيات ويمكن للجمهور التصويت عليها من موقع مهرجان الدراما.