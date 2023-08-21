محلل سياسي: مرشح الجمهوريين لرئاسة أمريكا يمكنه التغلب بسهولة على ميشيل أوباما

قال المحلل السياسي، الدكتور توفيق حميد، إنه لا شك أن رون ديسانتيس، مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يستطيع التغلب على ميشيل أوباما، إذا رشحت نفسها في الانتخابات.

اللاتينيون سيكونون مؤيدين لديسانتيس

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن، مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن ميشيل أوباما، ليس لديها الخبرات السياسية التي يتمتع بها المرشحون الآخرون، واللاتينيون سيكونون مؤيدين لديسانتيس.

وأوضح أن ممارسات الحزب الديمقراطي خلال السنوات الأخيرة، تواجه غضبا شعبيا من الأمريكيين على مواقع التواصل، مثل محاولة فرض قضية المثلية الجنسية على الأطفال في المدارس.

المشكلات التي تواجهها إدارة الديمقراطيين

وذكر أن هذه المشكلات التي تواجه إدارة الديمقراطيين، تدعم ديسانتس، وما سيدعمه أكثر وسيقلب الكفة في صالحه أمام الديمقراطيين، أن يقرر ترامب دعم ديسانتس ويدعو أنصاره لدعمه، وفي هذه اللحظة لن يتمكن أي منافس من التغلب على ديسانتس.