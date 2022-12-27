تضارب الأنباء حول ترشح مايك بنس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

تضاربت الأنباء حول ترشح مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري، في انتخابات الرئاسة المقررة في 2024.

وقالت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن نائب الرئيس السابق، مايك بنس، سجل رسميا، أمس الاثنين، كمرشح عن «الحزب الجمهوري» لمنصب رئيس الولايات المتحدة في انتخابات عام 2024.

الوثائق المقدمة لـ لجنة الانتخابات تحمل اسم «مايك ريتشارد بنس»

وأشارت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إلى ظهور معلومات عن تقديم بنس وثائق الترشح لانتخابات الرئاسة 2024 على موقع لجنة الانتخابات الفدرالية الأمريكية.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الوثائق التي قدمت للجنة الانتخابات تحمل اسم «مايك ريتشارد بنس»، بينما يكون الاسم الرسمي الكامل لنائب الرئيس الأمريكي السابق «مايكل ريتشارد بينس».

وقالت صحيفة «واشنطن اكزاماينر» الأمريكية، في وقت سابق، إن النائب السابق لترامب، أصبح المرشح الجمهوري الثاني بعد ترامب الذي يقدم أوراقه للمشاركة في السباق الرئاسي.

مستشار بنس: نائب ترامب لم يقدم الوثائق للمشاركة في انتخابات 2024

بدوره، نفى ديفيد أومالي مستشار بنس، تسجيل نائب ترامب لمنصب الرئيس الأمريكي في انتخابات 2024، وقال عبر «تويتر»، إن مايك بنس لم يقدم الوثائق للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وفقا لما ذكرته ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء

من جانبها، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن تدرس بيعًا قسريًا لشركة التواصل الاجتماعي الأمريكية «تيك توك»، المملوكة للشركة الأم الصينية «بايت دانس»، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.

ويدفع عدد من مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب مخاوف أمنية بشأن «تيك توك» لبيع شركة أمريكية مملوكة لشركة «بايت دانس» صينية لمنع بكين من استخدام التطبيق للتجسس والنفوذ السياسي.