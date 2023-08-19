6 أحداث دولية.. بينها مقتل جندي فرنسي بالعراق وتوقعات بتسليم ترامب لنفسه

شهدت عددًا من الدول بينها دولة عربية، 6 أحداث خلال الساعات الـ24 الماضية تنوعت ما بين سياسية وقضائية وأمنية كان من أهمها مقتل عسكري فرنسي في العراق، فيما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية نسبة إغراق المنتجات المعلبة أو المطلية بالكروم والمستوردة من الصين.

وفي العراق، لقى عسكري فرنسي، برتبة رقيب، ويدعى بابتيست جوشو من فوج المهندسين الـ19 مصرعه وأصيب عسكرى آخر، في حادث سير حيث كان يشارك في مهمة تدريبية للقوات المسلحة العراقية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية

وقالت الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه»، في بيان إن الرئيس إيمانويل ماكرون، يؤكد دعمه للشعب العراقي والسلطات العراقية وعزم «باريس» على مواصلة العمل إلى جانبهم لتدريب القوات الأمنية التي تكافح الإرهاب.

رئيس تونس يؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الجزائر

وفي تونس، أكد الرئيس قيس سعيد، عمق العلاقات التاريخية مع الجزائر، مشيرا خلال استقباله بـ«قصر قرطاج»، وزير الخارجية نبيل عمار للاطلاع على نتائج الزيارة التي أداها الوزير إلى الجزائر إلى الحرص المتبادل على مزيد من التطور في العلاقات.

وقال «سعيد»، إنَّ تاريخ وحاضر ومستقبل البلدين واحدا ولا يمكن أن يكون إلا واحدا ومشتركا، فيما تطرق اللقاء بين سعيد وزير الخارجية التونسي، إلى مشاركة بلاده، في الاجتماع الذي سينعقد بجنوب إفريقيا، والذي سيجمع قادة الدول الأعضاء في «مجموعة بريكس» مع عدد من الدول الشريكة.

وفي النرويج، التي شهد الحادث المأساوي في «جزيرة أوتويا» في 2011، رفع اليميني المتطرف أندرس بريفيك دعوى قضائية ضد بلاده لانتهاك حقوقه، وقال أويستين ستورفيك محامي بريفيك، المدان بالسجن 21 عاما، لقتله عشرات الأشخاص في تفجيرات وهجوم مسلح في الجزيرة، إن موكله يقاضي بلاده لأنه كان في عزلة قصوى منذ 11 عامًا، ولم يتواصل إلا مع حراسه، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «رويترز».

اقتصاديا، اتهمت وزارة التجارة الأمريكية، 3 دول بينها جارتها الشمالية «كندا»، بالإضافة إلى «الصين، ألمانيا»، بانتهاك التجارة العادلة، لسماحها لشركات بإغراق أمريكا بمنتجات «معادن مطلية بالقصدير أو الكروم»، بأسعار مخفضة بشكل مصطنع.

التجارة الأمريكية: تراجع نسبة الإغراق إلى 5.29% في منتجات كندا

وأوضحت التجارة الأمريكية، في بيان، أن الاتهامات هي ثمرة الاستنتاجات الأولية لتحقيق أجرته في شأن المنتجات المستوردة من 8 دول، مضيفة أن نسبة إغراق المنتجات المعلبة أو المطلية بالكروم والمستوردة من الصين تزيد عن 122%، فيما تراجعت نسبة الإغراق إلى 5.29% في المنتجات الكندية و7.02 % بالنسبة للمنتجات الألمانية.

وفي إطار الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الأمريكي السابق، في ولاية جورجيا، في قضية التآمر لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، قالت مصادر أمنية رفيعة المستوى لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية،، إنَّ دونالد ترامب سيسلم نفسه الخميس أو الجمعة المقبلين، لسجن «مقاطعة فولتون» بالولاية الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي إطار الهفوات وزلات اللسان التي يقع فيها رئيس الإدارة الأمريكية الحالي، جو بايدن، تعثر خطاب الرئيس جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية،«يون سوك يول»، بسبب جهاز الترجمة الفورية، كما أصيب بالارتباك بعدما فشل في تسمية المتحدث التالي في المؤتمر الصحفي، قبل إعلان مذيع عبر مكبرات الصوت اسم رئيس كوريا الجنوبية.