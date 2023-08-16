الانتخابات الأمريكية.. هل تصبح ميشيل أوباما الرئيس القادم بدلا من بايدن؟

تطور مثير قادم مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 بشكل لا يصدق، إذ زعمت مصادر مطلعة بأنّ السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، ستكون المرشح الديمقراطي في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في أغسطس 2024.

الانتخابات الأمريكية 2024

وأفادت تقارير، بأنّ ميشيل أوباما تستعد لدخول السباق الرئاسي العام المقبل بعد انسحاب جو بايدن قبل الانتخابات التمهيدية الأولى للحزب الديمقراطي، حسبما ذكر موقع «رادار» الأمريكي.

وأوضح الموقع أنّ الرئيس جو بايدن سينسحب من السباق، وينهي فجأة حملته الحالية لإعادة انتخابه عام 2024 في وقت ما خلال الـ12 شهرًا المقبلة.

وقال المسؤول السابق في البيت الأبيض، دوجلاس ماكينون، إنّه يمكن للديمقراطيين أن يتطلعوا إلى اختيار مرشح آخر بدلًا من بايدن، ومن بين أسماء المتنافسين المحتملين طُرح اسم السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما قبل الانتخابات التمهيدية الرئاسية الديمقراطية الأخيرة، على الرغم من أنّها نفت مرارًا وتكرارًا أي اهتمام بالسعي لمنصب في سن 59 عاما.

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ووفقًا لمقالة «بوليتيكو»، يواجه بايدن شكوكًا من بعض الديمقراطيين، حيث يحتشد الديمقراطيون لإعادة انتخاب الرئيس بايدن، ليس لأنهم يعتقدون أنه من مصلحة البلاد أن تبدأ ولاية ثانية بعمر 82 عامًا لكن لأنهم يخشون البديل المحتمل، وهو ترشيح كامالا هاريس ودونالد ترامب.

وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة «تلجراف»، في تقرير توقع أن تكون الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بين ميشيل أوباما ودونالد ترامب، إذ قال مصدر سياسي أجنبي، إنّ بايدن لن يكون المرشح الديمقراطي العام المقبل.