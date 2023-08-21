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أمين الغرف التجارية: ملف التصدير في غاية الأهمية ويحظى بدعم الرئيس السيسي

كتب:

محمد أيمن سالم
08:32 م | الإثنين 21 أغسطس 2023
اتحاد الغرف التجارية

اتحاد الغرف التجارية

قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن ملف التصدير مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر، وأن هناك توجيه من الرئيس السيسي، بتطوير هذا الملف، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وجميع الوزراء يدعمون التحالف بين القطاع العام والخاص في هذا التوجه.

 

محاور المعلومات لتنمية قطاع الصادرات

أوضح الدكتور علاء عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن هناك عدد من محاور المعلومات لتنمية قطاع الصادرات، مشيرا إلى أهمية الربط بين المصدر والمستورد، وخدمة اللوجستيات، العمل على تنويع الواردات خلال تنمية الصادرات.

التبادل التجارى

شدد «عز» على أهمية تعظيم التبادل التجارى، فضلا عن دعم توجه زيادة المحاور التي تدخل على أفريقيا، وتنمية طرق التجارة مع دول القارة.

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