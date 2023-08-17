انتهاء انتخابات اتحاد الغرف التجارية.. وإعلان أسماء هيئة المكتب

أُسدل الستار اليوم على انتخابات تشكيل هيئة مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية للدورة الجديدة 2023-2027 ليترأس أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية، الاتحاد العام، واختيار هاني محمد، وزير الاتصالات السابق، كنائب أول لرئيس الاتحاد، وعمرو أبو العيون، رئيس غرفة أسيوط ،نائبا ثانيا لرئيس الاتحاد، والدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية، أمينا للصندوق، وأكرم الشافعي، رئيس غرفة الإسماعيلية، أمين صندوق مساعد، ومحمد أبو سعدة، رئيس غرفة بورسعيد، سكرتير عام.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية للدورة الجديدة 2023-2027، كما يلي.

أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية.

ايمن العشري رئيس غرفة القاهرة.

أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة.

حسن جعفر رئيس غرفة بنى سويف.

محمد شعبان الشريف رئيس غرفة البحيرة.

أكرم الشافعي رئيس غرفة الإسماعيلية.

محمد الملاح رئيس غرفة السويس.

محمد سعدة رئيس غرفة بورسعيد.

محمد عبد اللطيف فايد رئيس غرفة دمياط.

احمد رعب رئيس غرفة الدقهلية.

محمد أنور مصلح رئيس غرفة الغربية.

محمد الزاهد رئيس غرفة الشرقية.

حاتم عبد الغفار رئيس غرفة كفرالشيخ.

محمد الخشن رئيس غرفة المنوفية.

مجدي جاب الله رئيس غرفة الفيوم.

خالد عبد الجليل رئيس غرفة البحرالأحمر.

عبد العزيز مطر رئيس غرفة شمال سيناء.

محمد وحيد رئيس غرفة جنوب سيناء.

عمرو أبو العيون رئيس غرفة أسيوط.

خالد أبو الوفا رئيس غرفة سوهاج.

احمد راضي مخلوف رئيس غرفة المنيا.

محمد عبد السلام وشهرته «أمير الشيخ» رئيس غرفة قنا.

يحيى احمد رئيس غرفة الأقصر.

حسام الدين مصطفى رئيس غرفة أسوان.

مختار جبريل رئيس غرفة مطروح.

عربي يماني رئيس غرفة الوادي الجديد.

ويضم المجلس 6 أعضاء معينيين، وهم هاني محمد محمود عبدالمجيد، ومحمد عبدالفتاح المصري، ومحمد حلمي محمد حلمي أبو عيطة، ومصطفى حافظ حسن المكاوي، والدكتور عماد مصطفى زكريا عبد الوهاب، ووائل طارق محمد إسماعيل، والدكتور كرم كردي، ممثلا لغرفة الإسكندرية، وعماد قناوي ممثلا لغرفة القاهرة.