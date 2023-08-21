وزير التعليم العالي: نستهدف تحقيق تجربة خاصة نحو تدشين الجيل الرابع من الجامعات

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المشروعات التي أنجزتها الدولة في قطاع الجامعات، أدت لزيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي في مصر بمقدار مليون طالب وطالبة، مقارنة بما كان عليه الوضع خلال عام 2014.

المنشآت الجامعية كانت تستقبل 2.3 مليون طالب في 2014

وأضاف وزير التعليم العالي، في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن المنشآت الجامعية كانت تستقبل 2.3 مليون طالب وطالبة في 50 جامعة خلال عام 2014، وآخر إحصائية هذا العام تشير لالتحاق 3.3 مليون طالب وطالبة بـ92 جامعة.

وأوضح «عاشور»، أن جهود الدولة لمضاعفة أعداد الجامعات أدت إلى استيعاب الزيادة السنوية في عدد الطلاب، فضلاً عن العمل على تحديث البرامج التعليمية بالجامعات كمًا وكيفًا لربط التعليم بسوق العمل.

زيادة عدد الكليات الحكومية

وأشار إلى زيادة عدد الكليات الحكومية من 338 كلية في 2014، لتصبح 443 كلية في 2023، وزيادة عدد الكليات الخاصة من 118 كلية في 2014 إلى 253 في 2023، فضلاً عن تدشين مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية في المرحلة الأولى بقيمة 1.1 مليار جنيه.

وأوضح أن مصر تستهدف تحقيق تجربة خاصة نحو تدشين الجيل الرابع من الجامعات، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، بهدف تخريج جيل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلي القائم على الابتكار والإبداع، لافتًا إلى تجربة الجامعات التكنولوجية التي أطلقتها مصر بواقع 10 جامعات حتى الآن لتغطي كافة تخصصات المستقبل.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات الأهلية هي مؤسسات تعليمية لا تستهدف تحقيق ربح، ولكن تخصص مصروفاتها لتغطية تكاليف الدراسة فقط، بما يحقق التكامل بين كافة مسارات التعليم العالي في مصر لتناسب كافة شرائح المجتمع؛ ما بين جامعات حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة وأجنبية.