 «التعليم العالي» تكشف موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، إنّ موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023-2024، سيتم الكشف عنه خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل للرغبات، موضحا أنّ اللجنة العليا للتنسيق ستبدأ فرز وتوزيع الرغبات لطلاب المرحلة، وفق الضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وأضاف رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أنّ موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 وإتاحة الاطلاع على النتيجة، يكون بقرار اللجنة العليا للتنسيق، موضحا أنّه بمجرد إعلان النتيجة سيتم الكشف عن موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

تنسيق الجامعات 2023

وتابع أنّ عدد الطلاب المسجلين لـ رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 يزيد حتى الآن عن 320 ألف طالب وطالبة بمختلف الشعب الدراسية العلمية والأدبية، لافتا إلى أنّ أعمال التسجيل تسير بصورة منتظمة وهادئة.