مصادر بـ«التعليم العالي» تكشف موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق أن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يجرى الكشف عنه خلال الأيام المقبلة، موضحا أن اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي هي المنوطة بتحديد موعد البدء للتسيق والضوابط و القواعد.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي في تصريحات لـ«الوطن» أن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 -2024 سيكون في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، وذلك عقب الانتهاء من اختبارات المعادلات لكليات الهندسة والتجارة و الحقوق والزراعة والسياحة لطلاب الدبلومات الفنية.

تنسيق الجامعات 2023-2024

وتابعت المصادر أن امتحانات طلاب الشهادات الفنية للمعادلات ستبدأ مطلع الشهر المقبل، وفقا للجداول المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موضحة أن لطلاب الدبلومات الفنية نسبة في الجامعات والمعاهد الحكومية في حدود الـ10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها.