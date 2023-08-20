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التعليم العالي: انتهاء فترة التقديم لتنسيق المرحلة الثانية والنتائج خلال 72 ساعة

كتب:

أحمد أبوضيف
07:39 م | الأحد 20 أغسطس 2023
غلق باب تنسيق المرحلة الثانية

غلق باب تنسيق المرحلة الثانية

أعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، عن انتهاء المدة الزمنية المحددة للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد رسميًا لطلاب الثانوية العامة. 

وأكد مكتب التنسيق، أن إعلان نتائج المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة سيكون خلال 72 ساعة.

وعقب إعلان نتائج هذه المرحلة، يمكن للطلاب معرفة الكليات والمعاهد المرشحين لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني (من هنــــــــــا)

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.