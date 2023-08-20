التعليم العالي: انتهاء فترة التقديم لتنسيق المرحلة الثانية والنتائج خلال 72 ساعة

أعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، عن انتهاء المدة الزمنية المحددة للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد رسميًا لطلاب الثانوية العامة.

وأكد مكتب التنسيق، أن إعلان نتائج المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة سيكون خلال 72 ساعة.

وعقب إعلان نتائج هذه المرحلة، يمكن للطلاب معرفة الكليات والمعاهد المرشحين لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني (من هنــــــــــا)