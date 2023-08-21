الإفتاء: الصلاة في المساجد التي بها أضرحة جائزة ومستحبة شرعا

يحرص عدد من المسلمين على زيارة الأضرحة، التي غالبا ما تكون داخل مساجد أو ملاصقة لها، وعند حلول مواقيت الصلاة يصلي المترددون في المساجد، وهو ما آثار التساؤلات حول صحة الصلاة في المساجد المقبورة.

وأجابت دار الإفتاء على تساؤل، هل الصلاة في المساجد التي بها أضرحة حلال أو حرام، قائلة إن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة الأولياء والصالحين جائزة ومستحبة شرعًا.

صحة الصلاة في مساجد الأضرحة

وأوضحت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أنه لا يُفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ والنَّصارى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنبِيائِهم مَساجِدَ» أنَّ الصلاة في المساجد التي بها أضرحة حرام؛ وذلك لأنَّ معنى: «اتخاذ القبور مساجد» الوارد في الحديث، أي: السجود لصاحب القبر على وجه التعظيم والعبادة له؛ كما يسجد المشركون للأصنام والأوثان.

وأكدت دار الإفتاء، أنه لا حرج أن يصلِّي المسلم في تلك المساجد التي بها أضرحة لأحد أولياء الله الصالحين.