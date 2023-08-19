أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر قناة الناس: النفحة مفهوم خاص بالمصريين

أوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنَّ «النفحة» مفهوم اختص به أهل مصر لعلمهم بفضل إطعام الطعام وثوابه، قائلاً: «كما علمنا النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – في الحديث الشريف.. أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام»، ومن فهم حديث النبي محمد «إن لربكم في أيام دهركم لنفحات.. ألا فتعرضوا لها».

الورداني: اهتمام المصريين بالنفحة سببه الحب للنبي محمد

واستكمل «الورداني» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «إسلامنا بالمصري» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنه لأجل ذلك اهتم المصريون بشكل خاص وكبير بمفهوم يكاد يكون خاص بهم، وهو مفهوم ممزوج بالبساطة وحب حضرة النبي واتباعه وحب الخير للناس وهو «النفحة».

النفحة ومفهوم توزيعها

وتابع عمرو الورداني، أن النفحة ومفهوم توزيعها في كل المواسم والأماكن مرتبط بمصر ووثيق الصلة بشعبها، وهذا المعنى يأتي من الحاجه البسيطة، وهي التي يطلق عليها نفحة خلال توزيعها كونها مليئة بالبركة، وبالتالي متستقلش بها ومن يأكل ومن يطعم كلاهما يتعرض للنفحة، وفهمهما أنها من عند الله هدية يرزق بها كل الناس وكل من يتعرض لها طالبًا عفو مولاه ويدعوه».