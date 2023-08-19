«الإفتاء» تنظم 47 ندوة في التثقيف الفقهي السبت المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف إقامة َندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي يصل عددها لـ 47 ندوة، السبت المقبل بعد صلاة المغرب، تحت عنوان «أحكام الفرائض كما ذكرها الله في كتابه العزيز وحكم التعدي على حدود الله فيها».

يحاضر فيها كوكبة من المشايخ والأئمة وعمداء الكليات في عدد كبير من المحافظات.

دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي

جاء ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، وجاء جدول الندوات كالتالي:

ومن المقرر أن تعقد الندوات في 27 محافظة وعلى رأسها القاهرة والجيزة، وينظم 19 مسجدا في القاهرة تلك الندوات؛ منها مسجد الإمام الحسين، وجامع عمرو بن العاص، والمقطم ومسجد المغفرة «دار الأرقم سابقًا»، والإمام الشافعي وفاطمة النبوية وفاطمة الشربتلي والسيدة نفيسة.