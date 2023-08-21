الأنبا تكلا يكتب: القديسة العذراء مريم أمنا

يا أحبائى إن الرب عندما قال ليوحنا الحبيب على الصليب: «هوذا أمك»، وعندما قال لأمنا العذراء: «هوذا ابنكِ»، صارت القديسة الطاهرة مريم هى بالحقيقة أمنا، وصرنا لها أبناء.

وإن كانت أمنا العذراء قد فرحت بالبشارة، فهى كأم فرحت لخلاص البشرية كلها، وإن كانت قد تعبت فى الحبل والميلاد والهروب لمصر والعودة والصلب، إلا أنها قد تعبت من أجلنا كأم.. وفى الحقيقة كل ما بذلته العذراء من أجل الرب كان من أجلنا نحن أيضاً.. كأم للمسيح وللبشرية كلها.

وموقفها فى عُرس قانا الجليل يوضح أمومتها.. كيف اهتمت بالناس دون أن يطلبوا منها شيئاً، والرب استجاب لها.

وفى الحقيقة أن كل ما نقوله للكنيسة نقوله للعذراء، فهناك تشابه كبير بينهما:

1- القديسة مريم والكنيسة كلتاهما أم وعذراء فى نفس الوقت، كل منهما قد حملت بالروح القدس بغير زرع بشر، معطية ميلاداً للابن الذى بلا عيب.

فالقديسة مريم هى أم الكلمة الإلهى ولدته حسب الجسد، والكنيسة أم أعضائها ولدتهم بالمعمودية ليشاركوا السيد المسيح حياته.

الكنيسة هى أم لأمم كثيرة الذين يمثلون جسداً واحداً وذلك على مثال العذراء مريم أم الكثيرين، وفى نفس الوقت هى أم للواحد.

القديسة مريم عذراء حسب الجسد والروح، والكنيسة يمكن دعوتها عذراء إذ لا تنحرف قط عن الإيمان، بل تبقى أمينة على تعاليم السيد المسيح إلى النهاية.

2- تحمل الكنيسة ذات لقب القديسة مريم أى (حواء الجديدة). فإن القديسة مريم قد ولدت (الابن المتجسد) واهب الحياة للمؤمنين، أما الكنيسة فهى أم المؤمنين الذين يتقبلون الحياة خلال اتحادهم بالرأس الإله المتجسد.

3- تشابه الكنيسة القديسة مريم بكونها (أمة الرب) فهى كأمة الرب المتضعة ترفض كل المجهودات البشرية الذاتية وتصير علامة لنعمة الله الذى يطلبنا فى اتضاع طبيعتنا ليقودنا إلى مجد ملكوته.

4- كلتاهما تحب التسبيح؛ فأمنا القديسة حينما ذهبت لـ«أليصابات» تكلمت مع الله بالتسبيح، والكنيسة مليئة بالتسابيح والألحان الروحية الجميلة والعميقة.

5- كلتاهما خادم.. أمنا العذراء خادمة.. حينما سمعت أن «أليصابات» حبلى بابن فى شيخوختها قامت فى الحال وخدمتها ثلاثة أشهر، وهكذا الكنيسة تخدم أولادها حتى يثمروا ويكثروا ويملأوا الأرض.

6- كلتاهما شفيع.. شفعت فى أهل عُرس قانا الجليل وتشفع فينا ليلاً ونهاراً، والكنيسة تشفع فى كل المخلوقات من خلال صلواتها وتسابيحها وقداساتها.

7- دعى كل منهما بسماء.. حيث مسكن الله.. الرب سكن فى أحشاء أمنا الطاهرة القديسة مريم تسعة أشهر فصارت كسماء.. والكنيسة هى بيت الرب الذى يسكن فيه، ولذلك فهى أيضاً سماء.. (إذا ما وقفنا فى هيكلك المقدس....).

8- دعى كل منهما باب الرجاء.. فإن كان الرب هو الرجاء فهى باب الرجاء.. وإن كان الرب هو الحياة فهى باب الحياة، وإن كان الرب هو الخلاص فهى باب الخلاص.

وكذلك الكنيسة لُقبت بالباب منذ أقدم العصور، فحينما حلم يعقوب حلم (السلم) قال عنه: «ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله، وهذا هو باب السماء» (تك 28: 17).