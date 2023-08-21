«التنسيقية» تطلق برنامج تدريبي مكثف لأعضائها من الأحزاب السياسية

أطلق نادي المدربين بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برنامج تدريبي مكثف لشباب الأحزاب السياسية من أعضاء التنسيقية، بهدف خلق كوادر سياسية شابة من خلال رفع مهاراتهم السياسية والمعرفية.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية النادي للعام الثاني على التوالي، لرفع كفاءة أعضاء التنسيقية، وجرى تصميم البرنامج ليشمل تدريبات تفاعلية عن الدستور المصري، الموازنة العامة للدولة، المحليات، التواصل الجماهيري، أهمية الوعي بالمشاركة الانتخابية.

وأجرى التدريب من أعضاء نادى المدربين بالتنسيقية؛ النائب أكمل نجاتي، النائب محمد السباعي، النائب محمود القط، أعضاء مجلس الشيوخ، والنائب محمود بدر، عضو مجلس النواب.

ومن ناحية أخرى، كانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجهت الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك لاستخدامه صلاحياته الدستورية، وإصداره قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك في إطار استجابته لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، والقوى السياسية.