رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«التنسيقية» تطلق برنامج تدريبي مكثف لأعضائها من الأحزاب السياسية

كتب:

محمد أباظة
10:33 م | الإثنين 21 أغسطس 2023
تدريب «التنسيقية»

تدريب «التنسيقية»

أطلق نادي المدربين بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برنامج تدريبي مكثف لشباب الأحزاب السياسية من أعضاء التنسيقية، بهدف خلق كوادر سياسية شابة من خلال رفع مهاراتهم السياسية والمعرفية.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية النادي للعام الثاني على التوالي، لرفع كفاءة أعضاء التنسيقية، وجرى تصميم البرنامج ليشمل تدريبات تفاعلية عن الدستور المصري، الموازنة العامة للدولة، المحليات، التواصل الجماهيري، أهمية الوعي بالمشاركة الانتخابية.

وأجرى التدريب من أعضاء نادى المدربين بالتنسيقية؛ النائب أكمل نجاتي، النائب محمد السباعي، النائب محمود القط، أعضاء مجلس الشيوخ، والنائب محمود بدر، عضو مجلس النواب.

ومن ناحية أخرى، كانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجهت الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك لاستخدامه صلاحياته الدستورية، وإصداره قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك في إطار استجابته لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، والقوى السياسية.

اقرأ المزيد:

«التنسيقية» تشكر الرئيس السيسي على قرار العفو عن أحمد دومة

عضو بـ«التنسيقية»: مصر دولة مؤسسات.. والحوار الوطني شهد مشاركة فعالة

عضو بـ«التنسيقية»: استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني تؤكد شفافية الدولة

عضو «التنسيقية» يشكر الرئيس على سرعة الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.