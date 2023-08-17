عضو بـ«التنسيقية»: استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني تؤكد شفافية الدولة

قال أحمد يحيى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني توصل رسالة للمصريين بأن الرئيس مهتم بالقطاعات التي يتحدثون عنها.

الحوار الوطني يناقش قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية

وأضاف «يحيي»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ الحوار الوطني ناقش قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية وموضوعات في ملفات الانتخابات والاستثمار والاقتصاد والصناعة: «كان هناك 19 لجنة مقسمة على 3 محاور، تم الانتهاء من ناقشة قضايا 13 لجنة وخرجنا بتوصيات صِيغت من جانب الأمانة الفنية والمنسق العام للحوار الوطني، وخرجنا بمخرجات لرئيس الجمهورية الذي أكد أنّه سينفذ بعضها بنفسه وسيطرح مخرجات أخرى على البرلمان أو الحكومة».

مناقشة كل الملفات

وتابع عضو التنسيقية: «لا يوجد ملف لم تتم مناقشة آراء الناس فيه، وهذه الاستجابة تؤكد أن الجمهورية الجديدة مبنية على الشفافية، كما أن آراء الناس مهمة، بالإضافة إلى أن مشاركة كل طوائف المجتمع بشكل مثمر وفعال، ولا أعتقد أنه حدث في تاريخ مصر مثل هذا الحوار الوطني من حيث المدة التي يشارك فيها كل المصريين بكل آرائهم وطوائفهم».

وأكد أنّه كانت هناك بعض الاختلافات مثل قضايا حقوق الإنسان، ومفوضية عدم التميز، وقضايا في ملف الصناعة وملف الانتخابات والمحليات.