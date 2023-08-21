رئيس حي الجيزة يقود حملة إعادة الانضباط لرفع إشغالات المحال بالمحافظة

قاد اللواء ممدوح زكي رئيس حي الجيزة، حملة «إعادة الانضباط» في الشارع الجيزاوي، إذ شن حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال والمقاهي والباعة الجائلين، بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات، وتحقيق الانضباط لتسهيل حركة سير المواطنين.

وأسفرت الحملة، عن رفع إشغالات الطريق العام وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية، بتواجد كل الإدارات المعنية وشرطة المرافق.