محافظ الجيزة يكافئ نائب رئيس حي العجوزة لقطاع النظافة

قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمكافأة جيهان أنور، نائب رئيس حي العجوزة لقطاع النظافة، وقرر منحها مكافأة مالية وذلك لتفانيها في العمل وقيامها بالمهام المكلفة بها على أكمل وجه من خلال متابعة رفع المخلفات والقمامة ومتابعة انتظام منظومة الجمع السكني والشركات العاملة بها، الأمر الذي انعكس على حالة الشوارع وأحدث تحسنا ملحوظا في منظومة النظافة بالحي.

متابعة ميدانية لحالة الشوارع

جاء ذلك عقب قيام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بإجراء متابعة ميدانية مفاجئة لمتابعة حالة الشوارع وظهورها بشكل متميز، والتأكد من كفاءتها وانتظام العمل بما يعكس تقديم خدمات لائقة للمواطنين.

تقييم دوري لأداء رؤساء الوحدات

وأكد «راشد» أنه يتم متابعة حالة النظافة بالشوارع بكافة قطاعات المحافظة بشكل يومي، وأداء رؤساء الوحدات المحلية، وإجراء تقييم دوري لهم لضمان تأدية المهام وتحقيق تحسن في منظومة العمل.