الجيزة تنعي وكيل إشغالات حي شمال توفى أثناء أداء عمله

نعت محافظة الجيزة وكافة قياداتها التنفيذية والعاملين بالمحافظة، في بيان أصدرته قبل قليل، وكيل إدارة الإشغالات في حي شمال الجيزة، شريف محمد مرسي، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، أثناء تأدية عمله بحي شمال، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تطوير وتوسعة طريق 21 بمركز الصف

من ناحية أخرى، تابع إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقة النواب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، وأحمد سعد نويصر، وعمرو كمال العربي، وعماد الدرجلي، ونادر الخبيري، وأسماء الجمال، أعضاء مجلس النواب، والعميد علي عبدالله حامد، رئيس مركز الصف، والمهندس مجدي عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية الأولى بالهيئة العامة للطرق والكباري والشركة المنفذة، أعمال تطوير وتوسعة طريق 21 بمركز الصف، تمهيداً لبدء أعمال رصف الطريق.

بدء أعمال وضع وفرد طبقة الأساس الجديدة

ووجه نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التوسعة وإزالة تعديات خارج التنظيم من إشغالات على الطريق، والبدء في أعمال وضع وفرد طبقة الأساس الجديدة، مشدداً على إنجاز أعمال الرصف وفقاً لمعايير الجودة، ومراعاه المواصفات والاشتراطات الفنية في عمليات الرصف.

الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من المشروعات

كما عقد نائب المحافظ اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركزي الصف وأطفيح، وذلك بالمقر الإداري للمشروع بمدينة الصف، بحضور أعضاء مجلس النواب، ومسؤولي الجهات المعنية لمشروعات المبادرة.

شدد نائب المحافظ، خلال الاجتماع، على الألتزام بالجدول الزمني للانتهاء من كافة المشروعات الجاري تنفيذها، وفقاً للمعايير القياسية، وبكفاءة عالية، للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجاً بالقرى إأحداث تنمية شاملة بالريف المصري.