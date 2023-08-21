ما موعد بدء رحلات العمرة 2023؟.. عضو بـ«شركات السياحة» يجيب

عقب إصدار وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة لموسم العمرة خلال العام الهجرى 1445، اليوم، يترقب آلاف المصريين موعد بدء رحلات العمرة 2023، وقال وائل فودة عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ أولى رحلات العمرة لهذا العام ستنطلق خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

موعد بدء رحلات العمرة 2023

وأضاف «فودة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ السبب الرئيسى لبدء رحلات العمرة 2023 خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، يعود إلى اشتراط وزارة السياحة والآثار قيام كافة شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، بتوثيق عقد وكالة العمرة بين شركة السياحة المصرية والوكيل السعودي، بكل من مصر والسعودية قبل السماح لها بتسيير الرحلات، لافتا إلى أنّ عملية توثيق عقود وكالة العمرة تستغرق على الأقل ما بين أسبوع إلى 10 أيام.

أسعار برامج العمرة

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنّ أسعار برامج العمرة لهذا العام بالنسبة لبرنامج الـ5 نجوم، التذي تبلغ مدته 10أيام فستبدأ من 48 ألف جنيه، أما سعر برنامج العمرة الاقتصادى الذي يبلغ مدته 15 يوما، فلن يقل سعره عن 28 ألف جنيه، موضحا أنّ أسعار برامج العمرة لهذا العام لم تشهد أي زيادة بالمقارنة بالعام الماضي.

الضوابط المنظمة لرحلات العمرة

وحددت ضوابط العمرة التي أعلنتها وزارة السياحة اليوم، القواعد الخاصة بالوكلاء وشركات الطيران الخاصة، وكذلك القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي، والزمت الضوابط شركة السياحة بضرورة الالتزام بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

وأكدت الضوابط أنّه يجب على شركة السياحة المنظمة للبرامج حجز تذاكر سفر مؤكدة الذهاب والعودة للمعتمرين، مع التأكد من وجودها بحوزتهم قبل التوجه للمطارات.