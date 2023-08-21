وزير التعليم: الانتهاء من تطوير مناهج الصف السادس الابتدائي

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، حفل تكريم أوائل الثانوية العامة 2023، والذي ينظمه حزب حماة الوطن.

وفي بداية كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن مدى سعادته بمشاركته اليوم في احتفالية تكريم أبنائنا المتفوقين أوائل المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2022- 2023، والتي تعد تتويجًا للجهد الذي بذلوه، والإنجاز الذي حققوه، موجهًا الشكر لحزب حماة الوطن على تنظيم هذا الحفل وتكريمهم للطلاب المتفوقين للعام الثالث لقناعتهم بأنهم يصنعون الفارق.

وأكد الوزير، أن هذه الاحتفالية تأتي تتويجًا للتعاون المشترك مع حزب حماة الوطن في مجال التعليم ودعم المتفوقين واكتشاف الموهوبين، والذي يمثل صورة مضيئة للمشاركة المجتمعية التي نسعى جميعًا إلى دعمها بكل السبل الممكنة، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة والأنشطة المتنوعة التي يقوم بها الحزب لخدمة المجتمع المصري على مختلف الأصعدة؛ تمثل دعمًا حقيقيًا لجهود الدولة المصرية في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2023»، وجهود الوزارة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتطوير التعليم وتحقيق جودة العملية التعليمية.

حجازي: استراتيجية بناء الإنسان تستهدف تعليم أبنائنا المهارات

وقال الوزير، إن استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2018، تستهدف تعليم أبنائنا المهارات والقدرات والجدارات، وليس تحصيل الدرجات فقط، مشيرًا إلى أننا نعد أبنائنا الطلاب بامتلاك العقلية الذهنية السليمة، والمهارات الشخصية التي تؤهلهم لتغيرات المستقبل، وتوظيف قدراتهم، موضحًا أن أحد أولويات اهتمام الدولة المصرية رعاية المتفوقين والنابغين والموهوبين، والوزارة حريصة على مواصلة دعمهم وتشجيعهم.

وأوضح أن الوزارة حرصت على انضباط امتحانات هذا العام، واتخذت العديد من الإجراءات لمنع الغش تحقيقًا للعدالة وأن يأخذ كل طالب حقه، مشيرًا إلى أنه من بين هذه الإجراءات، منع التحويلات من المحافظات خاصة في المرحلة الثانوية إلا بعد موافقة لجنة من الوزارة، كما تم إعداد بنوك أسئلة بمواصفات ومعايير خاصة يتم سحب أسئلة الامتحانات من خلالها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مختصة من الخبراء والموجهين لمراجعة نموذج الإجابة بعد انتهاء كل امتحان، كما جرى رفع نماذج الأسئلة والإجابة للمواد على موقع الوزارة.

وأشار الوزير إلى أنه تم إتاحة التظلمات في جميع أنحاء الجمهورية؛ لضمان حصول كل طالب على حقه.

وأضاف الوزير أن تطوير التعليم مسؤولية وخطة دولة، وليست مسؤولية الوزارة فقط، مشيرا إلى ضرورة وجود تحالفات وتضافر للجهود والتعاون مع المجتمع المدني.

كما لفت الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تطوير مناهج الصف السادس الابتدائي والانتقال إلى تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على عدم إرهاق الطلاب بمحتوى طويل، لذا اهتمت بالمفاهيم الكبرى والأنشطة التي تتم بشكل تعاوني وليس فرديا، كما تم عقد ورش عمل بمشاركة جهات محلية ودولية وخبراء معنيين بالتعليم وأعضاء مجلس النواب وأولياء الأمور والإعلام لوضع خطة استراتيجية طموحة من خلال حوار مجتمعي لمناقشة التحديات التي يواجهها التعليم قبل الجامعي.

وأكد الوزير، أنه لا تطوير دون الارتقاء بأداء المعلم، مشيرًا إلى أن مصر الآن تمتلك آلية لانتقاء المعلمين الجدد تتمتع بالشفافية والنزاهة ومرت بمراحل عديدة للوصول إلى من هو أفضل في هذا المكان، وكل معلم سيتم اختياره فى هذه المسابقة يجب أن يشعر بالفخر.

رسالة وزير التعليم للطلاب المتفوقين

وفي ختام كلمته، وجه الوزير للطلاب المتفوقين رسالة قائلا: «ادرسوا ما تحبونه دون الارتباط بالمجموع حتى تحققوا التفوق والتميز، ونتطلع إلى أن يخرج من بينكم العلماء والمفكرون والأدباء؛ لينضموا إلى صفوف الكبار الذين يؤدون خدمات حقيقية لمجتمعاتهم، ويحدثون فارقًا في تاريخ أوطانهم، وأن لكم الانطلاق نحو الريادة بخطى حثيثة، وسعي دءوب، وإخلاص وأمانة؛ لتحققوا لأنفسكم النجاح والتفوق ولوطنكم التقدم والازدهار.. فكفة الأمم ترجح بالعلم، والاختراع والإنتاج، والإبداع، وبالقيم، وبالأخلاق السامية، وكل ذلك ينبع ممن يمثلون القدوة والرمز في المجتمع، فكروا في حياتكم القادمة بطموح وحماس، وشغف، فكروا خارج الصندوق، واطمحوا لما هو أفضل، وتحدوا أنفسكم، وابلغوا عنان السماء».