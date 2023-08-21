عاجل .. مصادر بـ"التعليم العالى" تكشف موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة، موضحة أن العمل يجري على قدم وساق من قبل العليا للتنسيق، وأن النتيجة ستكون متاحة غدا الثلاثاء للكشف عنها وإعلانها من قبل وزارة التعليم العالي وإتاحتها عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الحكومية 2023.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وأضافت المصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النتيجة ستكون متاحة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق بالمجان دون أي مشكلات، ويمكن للطلاب الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني بالمجان، موضحة أن مرحلة تقليل الاغتراب ستكون خلال 48 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.