رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير التعليم العالي الأسبق: نحتاج إلى الاهتمام أكثر بالبنية التحتية البحثية

كتب:

محمد عزالدين
09:32 م | الإثنين 21 أغسطس 2023
الدكتور معتز خورشيد

الدكتور معتز خورشيد

قال الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالي الأسبق، إن البنية البحثية لا بد أن نهتم بها أكثر، وليس هناك خلاف بأن هناك تطوراً، ومجموعة من القوانين التي تشجع البحث العلمي والمبتكرين، ولعبت أكاديمية البحث العلمي دورا أساسيا على مستوى الحاضنات الخاصة التكنولوجية، ولكن نحن في حاجة للاهتمام أكثر على مستوى البنية التحتية البحثية.

زيادة الحاضنات التكنولوجية

وأضاف «خورشيد»، خلال لقاء على شاشة «إكسترا لايف»، على هامش جلسات الحوار الوطني، أن هناك تطوراً في المنتجعات البحثية والأدوية التكنولوجية الموجودة في رحاب الجامعات، ولا بد أن يتم محاكاة ذلك، والسعي في زيادة الحاضنات التكنولوجية والنظرة إلى التحول من البحث العلمي إلى الابتكار والإبداع.

التعليم الجيد يحتاج لتمويل جيد

وأشار إلى أن كل شيء يحتاج إلى التمويل، فالتعليم الجيد يحتاج إلى تمويل جيد، وهذه المشكلة ليست الأساسية، ولكن آلية تنظيم البحث العلمي وتخطيطه والاختيار الأمثل للموضوعات البحثية ومحاكاة العالم في القضايا المستقبلية في البحث والتطوير والابتكار أمر مهم للغاية ولا يقل أهمية.

اقرأ المزيد:

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن منح للباحثين بمعهد العلوم النووية بروسيا

طارق الخولي: البحث العلمي من أهم الموضوعات المطروحة في الحوار الوطني

رئيس جامعة سوهاج يناقش تحديات البحث العلمي مع مجلس الدراسات العليا

تكريم 13 عالما من جامعة سوهاج بمؤتمر التميز في البحث العلمي

«التعليم العالي» تدشّن مبادرة لإطلاق البحث العلمي المصري نحو العالمية

رئيس أكاديمية البحث العلمي: إطلاق أول سيارة كهربائية محلية بالأسواق بعد 9 أشهر
بقلم محمد عزالدين