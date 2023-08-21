وزير التعليم العالي الأسبق: نحتاج إلى الاهتمام أكثر بالبنية التحتية البحثية

قال الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالي الأسبق، إن البنية البحثية لا بد أن نهتم بها أكثر، وليس هناك خلاف بأن هناك تطوراً، ومجموعة من القوانين التي تشجع البحث العلمي والمبتكرين، ولعبت أكاديمية البحث العلمي دورا أساسيا على مستوى الحاضنات الخاصة التكنولوجية، ولكن نحن في حاجة للاهتمام أكثر على مستوى البنية التحتية البحثية.

زيادة الحاضنات التكنولوجية

وأضاف «خورشيد»، خلال لقاء على شاشة «إكسترا لايف»، على هامش جلسات الحوار الوطني، أن هناك تطوراً في المنتجعات البحثية والأدوية التكنولوجية الموجودة في رحاب الجامعات، ولا بد أن يتم محاكاة ذلك، والسعي في زيادة الحاضنات التكنولوجية والنظرة إلى التحول من البحث العلمي إلى الابتكار والإبداع.

التعليم الجيد يحتاج لتمويل جيد

وأشار إلى أن كل شيء يحتاج إلى التمويل، فالتعليم الجيد يحتاج إلى تمويل جيد، وهذه المشكلة ليست الأساسية، ولكن آلية تنظيم البحث العلمي وتخطيطه والاختيار الأمثل للموضوعات البحثية ومحاكاة العالم في القضايا المستقبلية في البحث والتطوير والابتكار أمر مهم للغاية ولا يقل أهمية.