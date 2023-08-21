«حماة الوطن» ينظم الحفل السنوي لتكريم أوائل الثانوية

نظم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، الحفل السنوي لتكريم أوائل المرحلة الثانوية «العامة - الأزهرية - الفنية»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك في الحفل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبحضور عدد من القيادات الحزبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

حفل تكريم أوائل الثانوية

وبدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود الشحات أنور، عضو اللجنة الدينية بحزب حماة الوطن، كما جرى عرض فيلم عن التعليم في مصر وجهود تطويره بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحضر الحفل اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وكيل لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ، النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، اللواء حاتم حشمت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم، النائبة ميرال الهريدي، أمينة التعليم بحزب حماة الوطن، والدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي الأسبق.

وشارك في الاحتفالية النائب أحمد عبد الجواد، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والنائب عمرو يونس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

وحضر الحفل «وانغ تسي جوان» الوزيرة المستشارة بالسفارة الصينية بالقاهرة، والشيخ عزام مبارك صباح رئيس جمعية الصداقة المصرية الكويتية.