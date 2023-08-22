«التعليم العالي» تكشف عن موعد مرحلة تقليل الاغتراب 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب 2023، حيث سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني، أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24-8-2023 حتى يوم الإثنين الموافق 28-8-2023، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، ووفقا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

ووفق وزارة التعليم العالي، يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة، بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.