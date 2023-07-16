«القومي للمرأة» يطلق برنامج «عاملة شغل» بالتعاون مع وزارة التعليم العالي

شهد المجلس القومي للمرأة، إطلاق شركة «بيبسيكو مصر» النسخة الثانية من برنامج «عاملة شغل»، الذي أقيم تحت رعاية المجلس القومي للمرأة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع إنجاز ومؤسسة بيبسيكو وشركة فودافون مصر.

زيادة تمثيل المرأة

ويهدف برنامج «عاملة شغل» إلى زيادة تمثيل المرأة في العديد من الوظائف في المجالات المختلفة، كالمبيعات وقطاع العمليات والمصانع، فضلا عن مجال التكنولوجيا الذي أضيف هذا العام، وتأتي هذه النسخة من البرنامج بالتركيز على تعزيز القيمة المقدمة للمشاركات، وتوفير فرص توظيف أكبر لهن، وذلك من خلال عقد العديد من الشراكات مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

تضمن الإطلاق عقد جلسة حوارية مع بعض النماذج من الفتيات اللاتي فزن في النسخة الأولى من البرنامج، وتناولن شرح التحديات التي تغلبن عليها ورحلة نجاحهن.