وفاة طفل رضيع في حادث بالهرم

لقى طفل رضيع مصرعه بعد أن عقره كلب ضال، مما تسبب في وفاته في الحال، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من العميد على عبد الرحمن، رئيس قطاع غرب الجيزة، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى الهرم بوصول طفل رضيع متوفى إثر تعرضه لعقر كلب ضال بالظهر والوجه.

والدة الطفل تكشف التفاصيل

وعلى الفور كلف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث الهرم، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال تم التقابل مع والدة الطفل المتوفى، التي أفادت أثناء سيرها بالشارع شعرت بتعب شديد وأثناء جلوسها لتستريح وبجانبها الطفل، قام أحد الكلاب الضالة بعقره ليودي بحياته ولم تتمكن من إنقاذه.

تم نقل الطفل إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.