القصة الكاملة لانهيار عقار حدائق القبة.. انتشال 8 ضحايا بينهم رضيع

فى الساعات الاولى من صباح اليوم، تفاجأ أهالي منطقة حدائق القبة بانهيار عقار مكون من 5 طوابق، أسرع الجميع في محاولات لإنقاذ السكان من تحت الأنقاض، وخلال دقائق، وصل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وجرى فرض كردون أمني في محيط العقار.

بعد دقائق قليلة، وصل رجال الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، وبدأت عمليات انتشال جثامين الضحايا، وجرى انتشال 8 من أسفل الأنقاض بينهم ربة منزل ورضيعها كانت في زيارة إلى زوجة شقيق زوجها التي تقطن العقار، وجرى إنقاذ 4 أشخاص آخرين.

أسماء ضحايا عقار حدائق القبة

وتبين أن أسماء الضحايا: «محمد. ع» 39 عاما، «شهد. إ» 41 عاما، «كريمة. إ» 25 عاما، «روجينا. م» 4 أعوام، «فاطمة. ع»، 32 عاما، «نسمة. ع»، 26 عاما، و«علي. ج»، عام واحد، بينما أُصيبت «ياسين م» 9 أعوام، و«سارة. ح»، و2 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى الدمرداش لتلقي العلاج.

كشفت التحقيقات الأولية عن أن العقار صادر له قرار ترميم كامل منذ 31 سنة وتحديدًا في عام 1992، وألزمت مالكه بأعمال ترميم كاملة للعقار بسبب تآكل الجدران، كما أنّ مالك العقار لم يلتزم بتنفيذ القرار وجرى ضبطه، كما جرى القبض على مالك الطابق الأرضي بعقار حدائق القبة المُنهار، بتهمة القيام بأعمال هدم في الحوائط يشتبه بأنها أحد أسباب الانهيار.

البحث عن مفقودين تحت الأنقاض

يكثف رجال الشرطة جهودهم للبحث عن المفقودين في حادث عقار حدائق القبة، المكون من 4 طوابق وبدروم، وكان يعيش به 14 شخصا.