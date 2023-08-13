«القاهرة الإخبارية»: مقتل 6 أشخاص بينهم رضيع في قصف روسي لقرية أوكرانية
كتب:
هانى حسن
01:14 م | الأحد 13 أغسطس 2023
جانب من أحداث الأزمة الروسية الأوكرانية - أرشيفية
قُتل 6 أشخاص بينهم رضيع في قصف روسي، استهدف مناطق تابعة لمدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، اليوم الأحد، وفق ما أعلن مسؤولون.
وقال إيجور كليمنكو، وزير الداخلية الأوكراني إن «روسيا قتلت 6 أشخاص في مدينة خيرسون»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالات.
وأوضح وزير الداخلية الأوكراني أن رضيعًا في يومه الـ23 قتل إلى جانب 3 بالغين في قرية شيروكا بالكا، كما قتل شخصان في قرية ستانيسلاف.