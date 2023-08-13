«القاهرة الإخبارية»: مقتل 6 أشخاص بينهم رضيع في قصف روسي لقرية أوكرانية

قُتل 6 أشخاص بينهم رضيع في قصف روسي، استهدف مناطق تابعة لمدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، اليوم الأحد، وفق ما أعلن مسؤولون.

وقال إيجور كليمنكو، وزير الداخلية الأوكراني إن «روسيا قتلت 6 أشخاص في مدينة خيرسون»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالات.

وأوضح وزير الداخلية الأوكراني أن رضيعًا في يومه الـ23 قتل إلى جانب 3 بالغين في قرية شيروكا بالكا، كما قتل شخصان في قرية ستانيسلاف.