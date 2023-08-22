الحماية المدنية تخمد حريقا في أبو النمرس بالجيزة

اندلع حريق في جريد ومخلفات بشارع حسن حسني بأبو النمرس، وتم إطفائه، بأشراف اللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والمقدم ياسر يسرى وكيل الإدارة ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق بشارع حسن حسني بدائرة القسم.

سبب اندلاع الحريق

وعلى الفور انتقل المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث أبو النمرس بالجيزة إلى مكان الواقعة، وتبين وجود شخص في حالة سكر هو من قام بإضرام النيران بسور شجري و«هيش»، على مساحة 8 أمتار تقريبا، وتم ضبطه بمعرفة رئيس المباحث، وإطفاء الحريق بمعرفة الحماية المدينة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.