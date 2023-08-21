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القبض على 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في الجيزة

كتب:

محمد بركات
01:53 م | الإثنين 21 أغسطس 2023
التنقيب عن الآثار - أرشيفية

التنقيب عن الآثار - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بالجيزة.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الاثنين، أن معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أكدت قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة مركز شرطة أطفيح.

حفرة عمقها 6 أمتار

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المنزل أمكن ضبط (4 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز) حال قيامهم بالتنقيب داخل المنزل المُشار إليه، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 6 أمتار - الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

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