قطع المياه لمدة 6 ساعات عن مناطق في الجيزة.. اعرف المواعيد

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال اصلاحات، على إثر وجود ثقب في جسم المحبس قطر 300 مم، نهاية شارع البوهي ناصية شارع عمر بن الخطاب بشبكات مياه الوراق، وما ينتج عنه من تسريب شديد للمياه، ويتم شفط المياه من الغرفة دوريا.

وأوضحت المحافظة أن الأمر سيتطلب غلق الخط قطر 1000مم، لتغيير المحبس و قطع المياه لمدة 6 ساعات، من الساعة 12 مساء يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس حتى الساعة 6 صباح يوم الخميس الموافق 24 أغسطس، لتغيير المحبس.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وأشارت المحافظة إلى المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، هي البوهي، المنيرة الغربية، المنيرة الشرقية، شارع التل، موضحة أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال، لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، كما كلف رؤساء أحياء إمبابة والمنيرة الغربية بالمتابعة الميدانية، وإزالة اي معوقات أمام الشركة المنفذة.

وتوضح محافظة الجيزة بأن الشركة ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وأنه في حال الطوارىء يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.