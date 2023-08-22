تعرف على الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب البيطري 2023 بعد ظهور النتيجة
كتب:
أحمد أبوضيف
01:51 ص | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
تنسيق الجامعات 2023
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات الحكومية، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة 2033 الشعبتين العلمي والأدبي، وذلك بعد أن انتهت من تحليل كافة النتائج وتوزيع الطلاب، موضحة الحدود الدنيا لتنسيق كليات الطب البيطري 2023 للشعبة العلمية علوم، والذي وقف عند طب بيطري الوادي الجديد 352.5 درجة.
تنسيق كليات الطب البيطري 2023
وتسعترض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا لتنسيق كليات الطب البيطري 2023، وذلك بعد أن انتهت أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2023:
طب بيطري المنصورة 362.5
طب بيطري الزقازيق 361
طب بيطري كفر الشيخ 360.5
طب بيطري سوهاج 360.5
طب بيطري عين شمس 359
طب بيطري جنوب الوادي 359
طب بيطري أسيوط 358
طب بيطري المنوفية 358
طب بيطري الإسكندرية 358
طب بيطري دمنهور 357.5
طب بيطري القاهرة 356.5
طب بيطري بنها 356.5
طب بيطري المنيا 356
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 355
طب بيطري مدينة السادات 354.5
طب بيطري أسوان 354.5
طب بيطري بني سويف 353.5
طب بيطري العريش 353.5
طب بيطري مطروح 353
طب بيطري الوادي الجديد 352.5